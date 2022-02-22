بشرى شعبان



أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي على أهمية تفتيش العمل في العديد من الجوانب لمراقبة سوق العمل باعتبار أن القطاع الخاص هو ردیف الاقتصاد الوطني، ولمتابعة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وذلك لدعم سوق العمل ليكون جاذبا للاستثمارات.

جاء ذلك في كلمة له خلال تأدية 68 مفتشا بإدارة تفتيش العمل القسم امس عقب منحهم صفة الضبطية القضائية.

وشدد الجلاوي على دور مفتشي العمل في تهيئة السوق ومنح الفرص لأبناء الوطن للمشاركة الاقتصادية، وجعل سوق العمل أكثر شفافية وقدرة على المنافسة الوطنية، مذكرا أبناءه المفتشين بأداء أعمالهم على الوجه الذي رسمه القانون وبما أتيح لهم من صلاحيات، والتزامهم بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي منحهم القانون سلطة الاطلاع عليها، مما يلقي عليهم مهمة جسيمة في أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد.

بدوره، القى مدير عام الهيئة بالتكليف د.مبارك العازمي كلمة تطرق فيها الى حرص «القوى العاملة» على تأهيل المفتشين بصورة متكاملة وبناء على أسس علمية صحيحة.