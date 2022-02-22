أسامة دياب



احتفلت سفارة بنغلاديش لدى الكويت بيوم الشهيد واليوم العالمي للغة الأم صباح أمس برعاية وحضور السفير اللواء ام دي عشيق الزمان ومسؤولي سفارة بنغلاديش وأفراد من الجالية وممثلين عن وسائل الإعلام.



وقام السفير اللواء ام دي عشيق الزمان برفع العلم الوطني في السفارة ووضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد المؤقت، والوقوف دقيقة صمت حدادا على من ضحوا بحياتهم خلال مظاهرات حركة اللغة البنغالية عام 1952.



بدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، والدعاء بالرحمة لأرواح شهداء اللغة واستمرار تقدم البلاد، وتلا مسؤولو السفارة رسائل الرئيس ورئيسة الوزراء ووزير الخارجية، وتم عرض شريط فيديو وثائقي قصير خلال البرنامج.

وشارك أعضاء الجالية البنغلاديشية في المناقشة وتذكروا والد الأمة بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن باحترام عميق في كلماتهم حيث سلطوا الضوء على الأحداث المهمة المختلفة التي وقعت قبل وبعد الحركة اللغوية.

وسلط اللواء ام دي عشيق الزمان الضوء على الحركة اللغوية وأهميتها في تشكيل الحركة الجماهيرية اللاحقة التي أدت إلى ظهور بنغلاديش المستقلة، متذكرا بإجلال أعظم البنغاليين في كل العصور، والد الأمة بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن، والذي جعل البنغالية لغة الدولة، كما ألقى خطابه الأول باللغة البنغالية في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 1974.