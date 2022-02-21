عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد .

وبمناسبة قرب حلول الذكرى الـ(61) للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الـ(31) ليوم التحرير المجيدين، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم، مستذكراً بكل الاعتزاز الصمود البطولي لأبناء الكويت وإرادتهم الصلبة في رفض الظلم والعدوان والدفاع عن كيان وطنهم، منوهاً بكل العرفان والتقدير والامتنان بالمواقف الشجاعة للدول الشقيقة والصديقة قيادات وشعوباً والتي كان لها الدور الحاسم في تحرير دولة الكويت واستعادة حريتها وسيادتها، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على وطننا العزيز وقيادته وشعبه الكريم نعمتي الأمن والرفاه، ويحفظه من كل مكروه وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الأول للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي سيصادف يوم غد الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة ، مشيداً بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات عظيمة في مختلف الميادين على أرض المملكة الشقيقة.

كذلك عبر مجلس الوزراء عن ترحيبه بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبلاد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والرئيس عبدالمجيد تبون - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة، وذلك يوم غد الثلاثاء، متمنيا للضيفين الكبيرين والوفدين المرافقين لهما طيب الإقامة في البلاد، ومؤكداً على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر علاقات الأخوة الطيبة بين دولة الكويت وهاتين الجمهوريتين الشقيقتين.

إلى ذلك، ونظراً لصدور المرسوم رقم (49) لسنة 2022 بقبول استقالة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهودهما المخلصة وإنجازاتهما المتميزة التي قاما بها طيلة فترة توليهما مهام منصبهما الوزاري، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، والذي يشهد تحسناً وانخفاضاً كبيراً في نسبة الإصابات بفيروس كورونا اليومية ولله الحمد.

وقد عبر المجلس عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي يشهدها الوضع الصحي في البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين كافة إلى استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية والتي تعتبر العامل الأهم في مواجهة هذا الوباء والقضاء عليه بمشيئة الله تعالى والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله

قرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً: إيقاف العمل بالمنصات والأنظمة التالية:

-منصة (كويت مسافر)

-منصة (بالسلامة للعمالة المنزلية)

-نظام (منى) لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات PCR

ثانياً: يعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022

هذا وبناءً على توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط لشغل الوظائف القيادية والإشرافية وإنشاء مركز وطني لتطوير مهارات الموظفين وتأهيل المرشحين للمناصب الجديدة، وضمن إطار العمل على تحقيق التنمية الإدارية والإرتقاء بمستوى الخدمات العامة ، فقد اطلع مجلس الوزراء على مقترح ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء مركز التدريب والاختبارات الحكومي، وقرر المجلس إحالة المقترح للجنة الشئون القانونية لدراسة المقترح ووضع الآلية المناسبة لإنشائه.

كما ناقش مجلس الوزراء تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن متابعة الخطة السنوية 2021/2022 للنصف الأول (1/4 - 30/9/2021)، وقرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

كذلك تدارس مجلس الوزراء توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن:

-مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات

-مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

-مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن:

- مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الرياضة

-مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة جهودها الحثيثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كذلك بحث مجلس الوزراء ما إنتهت إليه الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة المقدم من العضو شعيب المويزري لوزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 16/2/2022 من تجديد الثقة المستحقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور /أحمد ناصر المحمد الصباح بتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة مشيداً بما تميز به أدائه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب.

كما أشاد المجلس برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حسن إدارته لجلسات الاستجواب والحرص الصادق على تكريس الممارسة الديمقراطية وكذلك الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين على تجسيد الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

واستعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب علي الموسى، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه الوزير حول فحوى الاستجواب وحيثياته.

ومجلس الوزراء إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليؤكد مؤازرته ودعمه لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري، مؤكداً على ثقته بقدرة الوزير في تفنيد ما تضمنته صحيفة الاستجواب من محاور.

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواء أنور عبداللطيف محمد البرجس إلى رتبة فريق في قوة الشرطة، وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة، ورفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنياً له النجاح والتوفيق لأداء واجباته ومسئولياته.