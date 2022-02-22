مزيد الحربي: نثق بالاقتصاد الكويتي.. ونستهدف دعم التوجه الحكومي لتعزيز التحول الرقمي

صلاح الفليج: «الوطني» الشريك الأول للشركات المحلية والإقليمية لتمويل خططها التوسعية



وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc، ومجموعة بنك الكويت الوطني اتفاقية تمويل طويلة الأمد، بقيمة 50 مليون دينار تمتد لفترة 6 سنوات، وذلك بهدف دعم خطتها لتعزيز التحول الرقمي، واستراتيجيتها للتوسع في نطاق الأعمال من خلال تنفيذ عمليات الاستحواذ والتوسع في الأعمال التشغيلية وتغطية المصروفات الرأسمالية.



حضر مراسم توقيع العقد، ممثلو الإدارة التنفيذية من كل من المؤسستين بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية «stc» م.مزيد الحربي، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت، صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة «stc» محمد الفاران، ومدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان.



ثقة متبادلة



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «stc» م.مزيد الحربي: «يعكس توقيع الاتفاقية جهود التعاون المشترك والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تتمتع بها المؤسستان منذ إطلاق stc لعملياتها التجارية بالكويت، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم إلى الإدارة التنفيذية وفريق عمل البنك الوطني بالشكر على جهودهم وكفاءتهم والمهنية العالية لإتمام هذه الاتفاقية والتي تصب في مصلحة الجميع».



وأضاف: «تؤكد هذه الاتفاقية ثقتنا بالاقتصاد الكويتي وآفاق النمو المستقبلي للبلاد، ونهدف من خلالها إلى دعم التوجه الحكومي الخاص بتعزيز التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وشبكة الجيل الخامس 5G المبتكرة لجعلها مصدرة لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والتي تعزز رؤية «الكويت 2035» لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري».



وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل ثقة القطاع المصرفي في أداء «stc» التشغيلي والمالي وما تتمتع به من ملاءة وتدفقات مالية ذات جودة عالية، والتي تدعم الشركة في تنفيذ خططها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع نطاق الأنشطة والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات، بما يدعم عملية التحول الرقمي بالكويت.



وأكد الحربي أن خطط «stc» المستقبلية ترتكز على ريادة السوق والأسبقية من خلال تقديم نموذج فعال يرتكز على المنصات الرقمية حيث نسعى للدخول في شراكات استراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث على المزيد من الاستثمارات الذكية في ظل التحديات القائمة في السوق.



وتابع: «لن نألو جهدا في سبيل تعزيز تكاملية حلول الأعمال والعروض والخدمات المقدمة الى عملائنا الأفراد ودعم احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المؤسسات الكبيرة من خلال تقديم حلول متكاملة ومرنة قابلة للتطبيق تحت سلة واحدة من الخدمات بأعلى كفاءة تقنية، الأمر الذي يخلق قيمة مضافة لعملاء stc وعوائد أفضل لمساهميها».



حصة سوقية مهيمنة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج: «تشكل صفقة التمويل تأكيدا جديدا على عمق العلاقات الوطيدة والممتدة لسنوات طويلة والتي تجمع مجموعة بنك الكويت الوطني مع شركة stc».



وأكد الفليج أن الوطني يواصل الاحتفاظ بموقعه الريادي كونه البنك الرئيسي لتمويل الصفقات والمشروعات الكبرى في الكويت، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.



وأضاف أن البنك يتمتع بمكانة قوية وحصة مهيمنة في سوق تمويل الشركات المحلية والتمويل التجاري تضمن مشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه البنك من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن الوطني يواصل اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استنادا إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.



ريادة محلية وانتشار دولي



يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة على قطاع البنوك التجارية ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.

كما يتميز بنك الكويت الوطني بانتشار شبكته محليا وعالميا، والتي تمتد في 4 قارات لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في كل من لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.



خدمات فريدة وإنجازات عديدة



نجحت stc، خلال الفترة الماضية في دعم استثمارات القطاع الخاص بما يصب في مصلحة دفع الاقتصاد المحلي، كما ساهمت في إعادة تعريف قطاع الاتصالات الحيوي باعتباره أكثر القطاعات تأثيرا في تطور التكنولوجيا العالمية، وانطلاقا من الحاجة الملحة لاعتماد التكنولوجيا الرقمية، دأبت stc في تنفيذ خطتها التي تهدف إلى مواصلة تقديم الحلول الرقمية الرائدة وخدمات الاتصالات لعملائها.



وعلى صعيد متصل، كانت لاستراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc ونفذتها بالسنوات القليلة الماضية عاملا رئيسيا من عوامل النجاح التي ساعدت الشركة بتحقيق إسهامات بارزة تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات التي تعزز رؤية الكويت 2035 لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.