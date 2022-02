تواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع الأفنيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بهدف اطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حساب YOU للشباب، حيث تم التسويق للحساب من خلال إعلان «انت من يختار» بمعنى انت وخياراتك ستسهم في صياغة مستقبل الكويت، وذلك في ظل إيمان البنك الراسخ بأن الشباب هم بناة المستقبل وسعيه الدائم لتوفير المميزات والبيئة المناسبة للكفاءات الكويتية لتنمو وتزدهر.



ولما كان الشباب هم عماد المستقبل وخياراتهم دائما مميزة، تواجد موظفو إدارة المبيعات المباشرة التابعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والذين هم أيضا من الشباب، لشرح وتعريف رواد الأفنيوز من الشباب بمزايا حساب YOU في سياق تفاعلي شرح فيه موظفو التجاري الخدمات والمزايا التي يوفرها حساب YOU والحملة التسويقية الجديدة المرتبطة بالحساب والتي تتيح للعملاء الجدد من فئة الشباب الحصول على ساعة Fitbit أو SwatchPay! هدية ترحيب وكوسيلة متطورة وجديدة وآمنة للدفع بوسائل الدفع غير التلامسية.



وقد شهد جناح التجاري في الأفنيوز إقبالا لافتا من العملاء للتعرف على مزايا حساب YOU والذي يعد حساب توفير موجها للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 سنة ويمكن فتح الحساب بـ 10 دنانير فقط، كما يحصل العميل على هدية بقيمة 50 د.ك عند تحويل المنحة الاجتماعية الشهرية، مع فرصة لدخول السحوبات الشهرية والسنوية للفوز بجوائز قيمة.

والحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى (للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما)، وذلك عند تحويل المنحة الاجتماعية على البنك.

ويتمتع العميل بخصم حصري 50% في VOX سينما بالإضافة الى باقة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام وسحوبات على جوائز قيمة.