قام وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون مع السفيرة البريطانية في الكويت بيلندا لويس بزيارة رسمية إلى مقر غيتهاوس بالكويت، حيث أتت هذه الزيارة في سياق جولته للبلاد بهدف تعزيز العلاقات البريطانية- الكويتية.



واستعرض الوزير في هذه الزيارة مع كبار مديري مجموعة غيتهاوس المالية الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين وسبل تعزيز التعاون الاستثماري خاصة أن غيتهاوس يعتبر من كبار الناشطين في السوق البريطاني العقاري.



وقال الوزير جريمستون إن الكويت شريك اقتصادي مهم للمملكة المتحدة وأن العلاقة المالية والاقتصادية بين الدولتين تزداد متانة كما هو ظاهر من خلال العلاقات التجارية الممتازة التي تشهد نموا دائما.

وأتمنى أن تنتج هذه الزيارة المزيد من العلاقات التجارية وتظهر ما يمكن للمملكة المتحدة أن تقدمه في المجالات المالية والخدمات المحترفة، وأنه من دواعي سرورنا أن نزور مكاتب غيتهاوس للبحث عن مزيد من سبل التعاون بين المملكة المتحدة والكويت.



من جهته، صرح فهد بودي رئيس مجلس إدارة مجموعة غيتهاوس المالية أن زيارة الوزير جريمستون مهمة في الوقت الحالي، حيث أتيحت له فرصة التعرف على مجموعة غيتهاوس المالية عن قرب وعلى الإنجازات الاستثمارية الناجحة للمجموعة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة على مدى 14 سنة، مؤكدين أنه من خلال وجود بنك غيتهاوس في المملكة المتحدة ومن خلال البيئة المالية المنظمة والشفافة والعادلة، ساهمت تلك العوامل الرئيسية في استقطاب مستثمرين من الكويت والخليج العربي ما عزز دور غيتهاوس بأن يكون جسرا بين الشرق والغرب.