أصدر النائب فرز الديحاني بيانا بشأن حفل العشاء الذي أقيم في السفارة الكويتية في القاهرة قال فيه: نؤكد أننا كنا ومازلنا متمسكين بمبادئنا ومن يتطاول على أبناء قبيلة مطير وقبائل وعوائل الشعب الكويتي لا نتشرف فيه ولتكن الصورة واضحة للجميع حول هذا الأمر.

وأضاف: لتفويت الفرصة على من يريد أن يزايد على مبادئنا وقيمنا وما أقسمنا عليه، لقد انسحبت من دعوة عشاء السفارة في القاهرة أول من أمس بعد دخول شخص يرتدي كماما وكنا لا نعرفه وبعد كلمة الأخ مرزوق الغانم فوجئنا بأن المتحدث التالي هو المدعو محمد الجويهل وخرجت فورا من حفل العشاء مع زميلي حمد المطر ولم يحضر النائبان عبيد الوسمي ومساعد العارضي حفل العشاء أصلا.

وزاد بقوله: نؤكد أننا استنكرنا دعوة مثل هذه الشخصيات المطلوبة أمنيا على عدد من القضايا، وألزمنا وزير الخارجية بفتح تحقيق بالواقعة ومعرفة المتسبب بدعوته لعشاء الوفد البرلماني، ونسأل الله الهداية للجميع، والمرحلة المقبلة تتطلب منا التكاتف لصالح الوطن والمواطنين.