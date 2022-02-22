حمد المرزوق: المنصة الجديدة ستعزز من محفظة حلولنا الذكية لأصحاب الشركات الصغيرة

المنصة تقدم خدمات المواقع الإلكترونية والتسويق والموارد البشرية وخدمات الموقع والتأمين



أعلنت شركة زين عن إطلاقها لـ «Z-HUB»، المنصة المتكاملة الجديدة كليا لخدمة كل احتياجات الشركات الناشئة في السوق الكويتي، والتي تقدم مجموعة شاملة من الحلول والخدمات في أكثر من ستة مجالات رئيسية تساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تأسيس أعمالهم والأخذ بها نحو النجاح لتمكنها من تخطي المنافسة.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن منصة «Z-HUB» المتكاملة تجمع الخدمات والحلول التي تخدم احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، عبر 6 مجالات رئيسية، تشمل: خدمات المواقع الإلكترونية والتسويق والموارد البشرية وخدمات الموقع والتأمين والمناقصات وخدمات «زين أعمال» وغيرها الكثير، والتي تقدمها زين بالأسعار الأكثر تنافسية في السوق.



وتأتي «Z-HUB» بالتعاون مع مجموعة شركاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بالمجالات أعلاه، بحيث ستقوم زين بتصميم عروض خاصة وحصرية لعملائها تلائم طبيعة كل عميل بناء على احتياجات شركته وعملائه الفريدة من نوعها، بما يرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية ومعدلات رضا العملاء، وتقليل الوقت المطلوب لإتمام الأعمال وتخفيض التكاليف والمزيد.



الطاقات الواعدة



وفي تعليقه على الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: «فخورون اليوم بالإعلان عن إطلاق Z-HUB منصتنا المتكاملة الجديدة كليا لخدمة سوق الأعمال الناشئة الكويتي، والتي نجمع من خلالها كل ما لدينا من خدمات وحلول ذات المواصفات العالمية الأكثر تطورا لنقدمها بين يدي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لندعمهم بناء بنية تحتية رقمية لشركاتهم تساعدهم على خدمة عملائهم بكفاءة عالية».



وأضاف: «إن السوق الكويتي مليء بالطاقات الواعدة، ونحن في زين ندرك جيدا دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالشركات الناشئة تمثل جزءا كبيرا من قنوات الإنتاج في الدولة، بل ونعتبرها لاعبا أساسيا في العملية التنموية لاقتصادنا الوطني، ولهذا فنحن ملتزمون دائما بتقديم الحلول والخدمات الأكثر تطورا لهم كوننا المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة، ونأمل أن تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة أمام رواد الأعمال الكويتيين».



شراكات إستراتيجية



وأشار المرزوق إلى أن زين تتمتع منذ نشأتها بمنظومة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وهو ما يؤهلنا لأن نكون الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية للشركات والمؤسسات بكل أحجامها، واليوم قمنا بالتوسع في هذه المنظومة من خلال عقدنا لشراكات جديدة مع مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة كل في مجالها، فخدمات منصة زين الجديدة يقدمها رواد الأعمال لرواد الأعمال، مما يسهم في تحفيز بيئة التعاون المشترك وتطوير قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة».



واختتم المرزوق تصريحه، قائلا: «يأتي إطلاقنا لمنصة Z-HUB ليعكس جهودنا المستمرة في تطوير خدماتنا وحلولنا الذكية الموجهة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، والذين يمثلون جزءا كبيرا من قاعدة عملاء الهيئات والشركات لدينا، ولهذا فنحن ملتزمون بتقديم مثل هذه الحلول المتجددة في إطار خططنا الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تعزيز توجهاتنا المستقبلية نحو مجالات التحول الرقمي وتمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي».



حلول شاملة



وتشمل المنصة مجموعة شاملة من الحلول والخدمات في أكثر من 6 مجالات رئيسية، منها خدمات المواقع الإلكترونية التي تقدم منصة متكاملة تمكن العميل من إدارة منتجاته بسهولة، وخدمات التسويق التي تقدم التحليلات والاستراتيجيات لشركة العميل وتصميم علامته التجارية، وخدمات الموارد البشرية التي تساعد الشركات على الإدارة الصحيحة لموظفيها.



كما تشمل خدمات الموقع التي تظهر موقع شركة العميل على خرائط Google لسهولة إيجادها عبر الإنترنت، وخدمات التأمين والاستشارة وتقييم المخاطر، وتسهيل عملية المناقصات في كل الأقسام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من خدمات «زين أعمال»، وتشمل منظومة شركاء «Z-HUB» مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة في مجالاتها، وهي:



UPayments



منصة دفع إلكترونية تلبي احتياجات جميع الأعمال وتقدم العديد من الخدمات مثل UStore، Upay، وUinterface.



zyda



منصة للطلب المباشر عبر الانترنت تمكن المطاعم والأعمال المتخصصة في مجال الأطعمة والمشروبات من بناء منصاتها الخاصة للطلب المباشر عبر الإنترنت من غير تحمل أعباء العمولات.



ExpandCart



تقدم أدوات وحلولا وخططا متكاملة للتجارة الإلكترونية تشمل ExpandCart Professional



وExpandCart Ultimate وExpandCart Enterprise.



مركز المناقصات



يقدم مركز المناقصات خطة مناقصة لمدة عام وإشعارات مصممة لتسهيل عملية المناقصات وتجربة مقدمي العطاءات.



Chrysalis Digital



تساعد شركة كريساليس للتجارة العامة في الحصول على مصادقة من Google للأعمال بالإضافة إلى جولة افتراضية شاملة، والمزيد من الخدمات الأخرى.



MENAITECH



تقدم خدمات استشارية مثل MenaLite Core وMenaLite HR وMenaTracks بالإضافة إلى MenaCRM التي تساعد على تطوير الابتكار.



شركة لآلئ العثمان



تساعد في إنشاء باقات تأمين شاملة لشركة العميل بأسعار تنافسية.



Totals



تقدم باقات متعددة للتسويق والإعلان وصنع المحتوى بناء على احتياجات العميل، مثل باقات Total وGrowth



وEnterpris الخاصة بالشركات، وتؤمن زين إيمانا شديدا بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقا من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كل نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة.