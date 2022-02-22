أكد بنك الخليج على مواصلته دعم ومؤازرة الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» في عامها الثاني، والتي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر إن البنك في إطار مسؤولياته المجتمعية وحرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يعتزم المساهمة بالمزيد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم تحقيق أهداف الحملة، استكمالا للنتائج الإيجابية الملموسة التي حققتها العام الماضي.



وأشاد ضاهر بجهود بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف في توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، وتوعية عملاء البنوك بحقوقهم سواء من خلال الدور الرقابي أو التوعوي.



ولفت إلى الدور الفاعل الذي قام به بنك الخليج خلال النسخة الأولى للحملة، من خلال نشر الفيديوهات التوعوية والتصريحات الصحافية أو المواد التعريفية، على كل وسائل التواصل الاجتماعي للبنك، وكذلك عبر وسائل الإعلام المتنوعة من الصحف والإذاعة والتلفزيون.



وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي منح بنك الخليج العام الماضي جائزة البنك المتميز تقديرا لدوره في دعم حملة «لنكن على دراية، معربا عن شكره لفريق العمل في بنك الخليج الذي لم يدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف الحملة.



وبين أن الحملة ركزت العام الماضي على عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.



ولفت إلى أن فريق البنك سيواصل جهوده التوعوية على المواضيع التي تستهدفها الحملة في نسختها الثانية، والتي تشمل التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية، أو حتى المكالمات الهاتفية، حيث تستخدم تلك الوسائل بغرض الحصول على المعلومات المصرفية السرية للعميل مثل رقم حسابه ورقمه السري ورقم الـ OTP، وذلك بهدف سرقة الأموال أو سرقة البيانات الشخصية.