أعلنت مجموعة «إيكويت» عن نتائجها المالية لعام 2021، محققة زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 42% لتبلغ 4.16 مليارات دولار، مقارنة بإيرادات عام 2020 البالغة 2.92 مليار دولار، كما أعلنت المجموعة عن إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.74 مليار دولار، فيما سجلت صافي دخل بعد احتساب الضرائب بلغ 1.11 مليار دولار لعام 2021، مقارنة بمبلغ 945 مليون دولار، و358 مليون دولار على التوالي لعام 2020.



في هذا السياق تؤكد «إيكويت» على ثبات مكانتها التنافسية العالمية وسط الانتعاش الذي شهدته الأسواق العالمية في عام 2021، حيث تمكنت المجموعة بفضل مواقعها العالمية من الوفاء بعقود تسليم منتجاتها عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، فضلا عن الحفاظ على مكانتها الرائدة في الأسواق.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويت» ناصر الدوسري «لقد حققت مجموعة إيكويت أداء قويا في عام 2021، ونتيجة للجهود الاستثنائية التي تبذلها فرق عملنا في جميع أنحاء العالم فإننا نواصل تقديم أداء متميز بمجال السلامة والإنتاج والمبيعات».

كما أشار إلى «جهود فرق العمل التي واجهت التحديات خلال العام بأقصى قدر من المرونة والإصرار لإبراز قوة المجموعة ومقدرتها العالية».

وأضاف «مع التحديات العالمية التي لا تزال قائمة، تواصل مجموعة إيكويت مسيرة البناء والتطوير في ميزاتها التنافسية بالدعم المستمر من قبل المساهمين وشركائها في النجاح، والحضور الجغرافي الواسع وإمدادات المواد الأولية، وتحسين معدلات التكلفة، وقدرات فريق العمل بالشركة».



ويؤهل المركز الريادي للمجموعة لجذب أفضل المواهب الوطنية في المجال الصناعي لعملياتها الرئيسية وتنفيذ مبادرات التطوير وفق توجهاتها الاستراتيجية والدفع نحو تحقيق النتائج المرجوة.