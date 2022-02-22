يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي الفحيحيل على العربي 31-22 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي اليرموك ضمن الجولة الثالثة من الدورة التنشيطية لكرة اليد التي ينظمها اليرموك وتختتم الخميس المقبل.



وفي لقاء آخر، عبر كاظمة برقان بنتيجة 38-33، وبذلك يتصدر الفحيحيل الترتيب العام برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن برقان الثاني بنفس الرصيد، بينما يملك كل من العربي وكاظمة نقطتين واليرموك دون رصيد.



وتقام اليوم مباريات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة والتي يلتقي فيها كاظمة مع الفحيحيل في الـ 6:15، وفي 7:30 يلتقي اليرموك مع العربي، على ان تخلد الفرق غدا للراحة.



وفي السياق ذاته، تعرض لاعب الفحيحيل محمد فاضل للإصابة في كاحل القدم.



من جانبه، أشاد المدرب الوطني أحمد جاولي، بفكرة نادي اليرموك تنظيم دورة تنشيطية والتي ستكون استعدادا جيدا عند استئناف النشاط المحلي.



من ناحيته، أكد نصير حسن نجم يد العربي، ان الدورة التنشيطية جاءت في وقت مناسب قبل خوض «الأخضر» مباريات كأس السوبر يومي 26 و27 الجاري وكذلك قبل عودة نشاط اللعبة، لافتا الى الاستفادة من المباريات التي جاءت بديلة للمعسكر.