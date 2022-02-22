قام بنك برقان برعاية الجولة الخامسة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لموسم 2021 - 2022 والتي أقيمت في مضمار نادي المسيلة للفروسية.



وتعكس رعاية البنك لهذا الدوري التزام البنك بتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت ودعم تنمية الشباب من خلال الرياضة في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على تطوير المجتمع.



وفي اليوم الأول من الجولة الخامسة، الموافق 18 فبراير، نال الفارس راكان الحساوي المركز الأول، تلاه ثانيا الفارس انتونيو موروزو وفي المركز الثالث الفارسة لطيفة الهاجري. بينما تمكن الفارس علي الخرافي من احتلال المركز الأول في اليوم الثاني من الجولة في 19 فبراير، تلاه الفارسين عبدالرحمن الفزيع وغازي الجيراوي في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.



وعلقت مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصة النجادة، عن دعم البنك لدوري اتحاد الفروسية الكويتي قائلة: «نيابة عن بنك برقان، أهنئ جميع الفائزين بهذه الجولة، وأؤكد حرصنا على دعم كل الجهود الهادفة إلى رفع مستويات الرياضة وإعداد الفرسان الكويتيين للتميز في البطولات الدولية».



وأضافت النجادة: «نحرص من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على تقديم الدعم لمختلف الأنشطة الرياضية الموجهة للناشئين أو المحترفين، وذلك انطلاقا من إيماننا بدورنا المهم في النهوض بالقطاع الرياضي وتشجيع الأجيال الشابة على ممارسة مختلف الرياضات، لا سيما تلك التي تعكس تراثنا وثقافتنا».