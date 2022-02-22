أعلنت سلطنة عمان أنها تخطط لطرح سيارة كهربائية الصنع، وهي ما تمثل باكورة إنتاج شركة «ميس» للسيارات - أحد استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا في هذا القطاع الواعد.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن حيدر بن عدنان الزعابي مؤسس شركة «ميس» العمانية أن الشركة تمكنت من تصميم نموذج أولي للسيارة لتلقي طلبات التصنيع مع تخطيط الشركة لطرح 100 سيارة كمرحلة أولى، مشيرا الى أن هذا النموذج الأول يعد من الابتكارات العمانية الصاعدة لتكون بداية جديدة لقطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، كما ستسهم في بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وزيادة القيمة المضافة والعوائد لسلطنة عمان من خلال استغلال المواد الخام المصنعة محليا.



وأوضح أن سرعة السيارة تصل من 0 إلى 100 كيلومتر في 4 ثوان وتتجاوز المسافة المقطوعة 500 كيلومتر من الشحنة الواحدة، ومع تطوير خدمة الشحن الذاتي ستزيد المسافة بالضعف.



يذكر أن سيارة «ميس» الكهربائية تتميز بتصميم مستقبلي فريد من نوعه إضافة إلى تقنيات متفوقة على مستوى صعيد السيارات العالمية التي تكون مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.