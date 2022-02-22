أشارت الإحصائية الأسبوعية لشرطة النجدة إلى تسجيل 833 مخالفة مرورية وتحويل 23 حادثا مروريا، كما تم تنفيذ 217 عملية أمنية تم خلالها فض 5 مشاجرات وضبط 4 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض و3 أشخاص عليهم أحكام جزائية وشخصين مطلوبين تغيب و4 أشخاص لحيازتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة و4 أشخاص بحالة سكر و13 شخصا بدون إثبات و6 أشخاص لانتهاء إقامتهم و5 مركبات مطلوبين قضائيا، وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 2/13 حتى يوم السبت الموافق 2022/2/19.



يشار إلى ان الإدارة العامة لشرطة النجدة سجلت الأسبوع الماضي 626 مخالفة، ونفذت 423 عملية أمنية ومرورية، وأحالت 22 مركبة الى كراج الحجز فضلا عن ضبط 14 شخصا مطلوبين امنيا وجنائيا، وكذلك ضبط 26 شخصا لا يحملون إثبات شخصية، وضبط 6 أشخاص لقيادتهم مركبتهم بحالة سكر. تمكن منتسبوها من ضبط 22 مركبة صادرة بحقها أحكام قضائية، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص بالإضافة الى ضبط قضيتي تعاطي وحيازة مواد مخدرة، لافتا إلى أنهم أحالوا المتهمين للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.