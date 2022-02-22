أحمد خميس



أمر وكيل النائب العام لمحافظة حولي بتسجيل قضية وفاة مواطن في العقد الخامس من عمره باعتبارها وفاة بشبهة جنائية وإرسال الجثة الى الطب الشرعي لإعادة الفحص مع التحفظ على أغراض تعزز فرضية الشبهة الجنائية.



وكانت عمليات وزارة الداخلية وفيما تشير عقارب الساعة الى السابعة من مساء يوم الأحد تلقت بلاغا من أحد الوافدين، قال فيه انه ولدى توجهه الى عمله ظهرا شاهد شخصا نائما داخل مركبة متوقفة في ميدان حولي، ولدى عودته بعد نحو 5 ساعات شاهد الشخص نفسه وبنفس الوضعية «نائما».



وأضاف المصدر: على الفور تم الإيعاز لإحدى دوريات حولي بالانتقال الى موقع البلاغ وكذلك سيارة إطفاء تحسبا لأن تكون المركبة مغلقة، وسيارة اسعاف فلربما الشخص يعاني من مشكلات مرضية، وتبين ان المركبة ابوابها غير مغلقة من الداخل، وبعد عدم استجابة من بداخل المركبة لرجال الأمن، تم فتح السيارة وتبين ان بداخلها مواطنا متوفى.



وتابع بالقول: جرى استدعاء الأدلة الجنائية، حيث حضر الطب الشرعي وذكر أن الوفاة مر عليها أكثر من 7 ساعات، وأن الوفاة وراءها شبهة جنائية.