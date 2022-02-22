مبارك التنيب



وضع 4 شباب تحت التحفظ في مستشفى مبارك قبل ان يتلقى 3 منهم العلاج ويحالون الى المباحث الجنائية للتحقيق، فيما لا يزال رابع في احد اجنحة المستشفى اثر اصابته بطعنة خلال المشاجرة، اما اثنان من المتشاجرين فهما قيد الاحتجاز منذ بداية القضية، وكانت عمليات وزارة الداخلية ابلغت في ساعة متقدمة من يوم الاثنين عن مشاجرة شبابية ووجود مصابين في شقة في السالمية وعلى الفور تم توجيه دوريات من امن محافظة حولي الى موقع البلاغ، وتبين ان المشاجرة بين 6 شباب منهم شاب مصاب بطعنة، والبقية اصابتهم جروح، وعليه تم اخطار رجال الاسعاف والمباحث، وتبين من معاينة الشقة التي وقعت بها المشاجرة فجرا، ان المشاجرة خلفت اتلافات شديدة في الشقة، كما رصدت دماء المتشاجرين مبعثرة في انحاء الشقة، ومن المقرر ان يعرف رجال الامن من خلال التحقيقات اسباب المشاجرة.