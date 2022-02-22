توج اليرموك ببطولة كأس اتحاد التنس تحت 14 سنة بالفوز على خيطان 2-1 الذي حل ثانيا، فيما احتل كاظمة المركز الثالث والكويت المركز الرابع.



وفي تفاصيل اللقاء النهائي فاز لاعب اليرموك محمد العوضي على لاعب خيطان خالد المطيري بنتيجة 6/3،6/0 في مباراة الفردي الأولى، كما فاز لاعب اليرموك عبدالرحمن العبدالله في مباراة الفردي الثانية على لاعب خيطان عمر محجوب بنتيجة 6/2،5/7،6/1، وفي مباراة الزوجي الأخيرة تغلب ثنائي خيطان المكون من اللاعبين عبدالله دهراب وأحمد الحميدان على ثنائي اليرموك محمد فنيسان ومهدي صباح بنتيجة 6/1،6/3، حيث أدار اللقاء الحكم الدولي براك عبد المحسن جواهري كحكم عام، وساعده مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.