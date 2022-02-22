ناصر العنزي



حجز السالمية مقعدا في المربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد بعد تغلبه على النصر "2-1" بعد ما تمكن من تحويل تأخره في الشوط الأول إلى فوز في الشوط الثاني، وبدأ العنابي بالتهديف عن طريق محمد دحام بعد ما تلقى تمريرة متقنة من دينيس "38"، وتعادل للسماوي البرازيلي اليكس ليما من كرة ثابتة "هدف جميل 47"، وأضاف الهدف الثاني البدبل البرازيلي باتريك فابيانو بضربة رأسية جميلة "82".



وتفوق السالمية في الشوط الثاني بعد التغييرات التي اجراها المدرب محمد إبراهيم واهمها دخول نايف زويد وباتريك فابيانو، ونجح السالمية في تهديد مرمى خصمه الذي تراجع دون سبب وسجل هدفين، وأضاع نايف زويد ومبارك الفنيني مثلهما، وبذلك مسح السالمية الصورة الباهتة التي كان عليها في الشوط الأول معتمدا على جمعة سعيد للوصول إلى مرمى الخصم، ولم يكن سعيد مثلما كان عليه سابقا.

أما النصر فقد كانت بدايته جيدة ثم انتكس في الشوط الثاني بسبب الاخطاء الدفاعية وتسرع لاعبيه في بناء الهجمات.

أدار المباراة الحكم يوسف نصار وجاءت قراراته سليمة.