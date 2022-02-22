تحت رعاية بنك الكويت الوطني أقامت «لوياك» مخيمها الربيعي الأول بمشاركة 40 متطوعا، حيث تم تشييد المخيم في بر الصبية في الفترة بين 2 و5 فبراير، وتخلل المخيم العديد من الأنشطة الرياضية والبيئية الهادفة التي أقيمت بحضور عدد من المدربين والمختصين في مجال البيئة.



من جانبها، صرحت مدير قسم الخدمة المجتمعية في «لوياك» يسرى العيسى: «قضينا أوقاتا ممتعة مع الشباب في عطلتهم الربيعية، حيث احتوى المخيم على عدد من الأنشطة الخاصة في البيئة منها محاضرات توعوية حول السياحة البيئية وفوائد التشجير في بر الكويت وأنواع النباتات التي يجب استخدامها وزراعتها في تربة الكويت، كما تناولنا موضوع (الكشتة) وأفضل الطرق التي يجب العمل بها للحفاظ على البيئة وعدم تلويثها».



وتابعت: بالإضافة إلى ذلك احتوى المخيم على أنشطة رياضية ممتعة ومسابقات عديدة، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين في اليوم الختامي للمخيم. وفي ختام حديثها شكرت العيسى بنك الكويت الوطني على رعايته الكريمة لهذا البرنامج وعلى إيمانه برؤية وأهداف لوياك في دعم البرامج والأنشطة الشبابية الهادفة.



وبهذه المناسبة، قال المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: «استمرارا للشراكة الاستراتيجية بين بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك التطوعية، تم تنظيم مخيم ربيعي خاص للشباب المتطوعين تخلله العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم عددا من المحاضرات التثقيفية للتوعية بحماية البيئة».



وأشار إلى أن البنك وفي إطار مسؤولياته الاجتماعية يسخر كافة إمكانياته ويدعم مختلف المبادرات التي تحفز طاقات الشباب الكويتي ليؤدي دوره الحيوي والهام في مسيرة التنمية والتقدم في الكويت.



وأكد الباقر أن «الوطني» يبقى دائما الأقرب إلى الشباب كما يسعى على نحو متواصل إلى تطوير خدماته وتنويعها بما يتناسب مع مختلف احتياجاتهم، إذ يمثل تواجده بمثل هذه المبادرات الرياضية والاجتماعية المتميزة والجاذبة فرصة لتعزيز دعمه للشباب وترسيخ جسور التواصل معهم، مشيرا إلى أن البنك يلتزم بمواصلة رسالته الهادفة لدعم كل شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية غير الربحية وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل.