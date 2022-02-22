عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة «العربية» وبالعكس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 من الشهر نفسه لرياض الأطفال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الأول إلى التاسع بالشروط والضوابط المتبعة ذاتها.

واوضحت الوزارة في نشرة أصدرتها، أنه يسمح بالنقل لطلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص الأهلية (العربية) إلى مدارس التعليم العام فقط بشرط مطابقة مواد الاختيار الحر، فيما يمنع نقلهم من المدارس الحكومية إلى الخاصة .