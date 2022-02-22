وصل إلى البلاد ظهر اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد .

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

ويرافق الرئيس السيسي وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.