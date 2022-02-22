أعربت قطر اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان السعودية الذي أدى إلى إصابة مدنيين.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا تخريبيا خطيرا ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب كما عبرت عن تمنيات قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت امس الاثنين إصابة 16 مدنيا من جنسيات مختلفة اثر اعتراض طائرة مفخخة (مسيرة) استهدفت مطار الملك عبدالله بمدينة (جازان) جنوب السعودية.