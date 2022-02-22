استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة ظهر اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على كافة الأصعدة كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.