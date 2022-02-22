استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد ئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، بأن المباحثات سادها جو ودي عكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية كما تناولت استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.