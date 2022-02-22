الهولي لـ "الأنباء": بدء التسجيل من 13 إلى 17 مارس المقبل

العبدلي: تشمل الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات الخارجية

1500 دينار للمعلمة الحامل و800 دينار للأمراض المزمنة.. و600 لعلاج الأسنان



عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين حمد الهولي، عن إبرام عقد مع إحدى شركات التأمين الصحي التكافلي لتقديم تأمين صحي للمعلم والمعلمة الكويتية اعتباراً من 27 مارس المقبل ولمدة عام كامل .

وقال الهولي في تصريح خاص ل الانباء ان الجمعية ستفتح باب التسجيل خلال الفترة من يوم 13 – 17 مارس المقبل منوهاً ان للمعلم الاختيار بين تغطية الـ 10 آلاف دينار أو تغطية الـ 5 آلاف دينار .



من جانبه اكد عضو مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية د.منصور العبدلي ل الانباء ان التأمين الصحي التكافلي للمعلمين يشمل العديد من الخدمات الصحية والتغطيات المختلفة داخل المستشفيات والعيادات الخارجية موضحاً ان الجمعية تسعى لتقديم المزيد من الخدمات خلال الفترة القادمة لاهل الميدان التربوي وذلك تقديراً للرسالة والجهود التي يقومون بها لخدمة ابنائنا الطلبة والعملية التعليمية .

وذكرت وثيقة التامين التي تلقت الانباء نسخة منها سعر علاج الامراض المزمنة يتراوح من 500 الى 800 دينار كما انه تم تخصيص 1500 دينار للمعلمة تشمل الحمل والولادة ، بينما علاج الاسنان من 400 الى 600 دينار وفيمايلي تفاصيل الوثيقة:



