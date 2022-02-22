يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شباط/فبراير 2022، يوما مميزا جدا، حيث أنه لن يتصادف أن يكون التاريخ مكونا من رقم "2" بهذا الشكل الفريد "22/2/22" إلا مرة واحدة فقط في العمر.

ويوصف هذا التاريخ بأن أرقامه "متماثلة" أو "متناظرة" لأنها تقرأ بنفس الطريقة من اليمين إلى الشمال والعكس الصحيح.

وفي نوع من الدعابة بمناسبة حلول هذا التاريخ المميز 22/2/22 في يوم "الثلاثاء" الذي يسمى باللغة الانجليزية "تيوزداي"، فقد أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على اليوم الذي لا يتكرر بسهولة بهذه الصورة اسم "توزداي"، وهو كناية عن رقم "2" (أو "تو" باللغة الانجليزية- أي اليوم الذي يضم الرقم 2 بكثرة وفي يوم الثلاثاء الذي تضم حروفه الانجليزية ما يشبه رقم 2) .

وعلى الرغم من عدم وجود أهمية تاريخية وراء التاريخ، إلا أن هذا التكوين الخاص لرقم 2 لن يتكرر مرة أخرى أبدا إلا بعد 200 عام. أما بحسب علم التنجيم، فإن رقم "2" يدل على "اتحاد شخصين أو فكرتين، كما أنه يشير إلى التعاون والترابط المجتمعي".

وقد كانت آخر مرة تم فيها تسجيل تاريخ بأرقام متماثلة، في 11 من كانون الثاني/يناير من عام 2011، حيث كتب التاريخ وقتها على نحو "11/1/11". أما المرة المقبلة التي ستشهد تسجيل تاريخ بأرقام متماثلة فسوف تحل مرة أخرى بعد 11 عاما، وذلك في الثالث من آذار/مارس من عام 2033، حيث سيتم كتابة التاريخ فيها على نحو "33/3/3".

ولشدة تميز تاريخ اليوم، فقد خطط الكثير من الأشخاص حول العالم للاحتفال بهذا اليوم الذي يأتي مرة واحدة في العمر. كما أعرب عدد كبير من المقبلين على الزواج عن رغبتهم في إتمام زواجهم اليوم.

ومن بين هؤلاء الراغبين في إتمام مراسم زواجهم في هذا اليوم، شاب وشابة من ماليزيا، يبلغ عمر كليهما 27 عاما، وقد عادا إلى بلادهما مؤخرا من سنغافورة - حيث يعيشان حاليا - ليصيران زوجا وزوجة.

وتقول صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية إن الشاب "تشان كاي وي" والشابة "تشو جي كاي"، يأتيان ضمن 118 من الشباب والشابات الذين قرروا إتمام مراسم زواجهم في هذا اليوم المميز، في حفل زفاف جماعي أقيم بولاية "بيراك" الواقعة غربي ماليزيا، تحت تنظيم جمعية "إيبو تاشينيز تشين وو" الرياضية.

ومن جانبه، قال تشان إن اختيار تاريخ الزواج كان أحد أهم القرارات المتعلقة بحفل الزفاف، والذي كان يتعين عليه اتخاذه هو وزوجته، مضيفا أنهما اختارا التاريخ لأنه فريد ومميز.

ويعيش تشان وتشو في سنغافورة منذ حوالي ستة أعوام، حيث يعمل هو كشرطي و تعمل هي كمصممة.

وقال: "لقد تعرف كل منا على الآخر عندما كنا في الصف السادس... وفي فترة تعليمنا بعد المرحلة الثانوية، ذهبنا إلى جامعات مختلفة وفقدنا التواصل لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام ".

وعن زفافهما، أوضح تشان: "نعتزم إقامة حفل زفاف آخر عندما تصير أعداد حالات الاصابة بمرض /كوفيد /19- في البلاد تحت السيطرة".

من ناحية أخرى، قالت عروس أخرى تدعى "لو كاي تشين" وتبلغ من العمر 26 عاما، إنها وزوجها المستقبلي "وونج تشونج تشاو" 31/ عاما/، اختارا التاريخ المميز لأن هناك الكثير من الاشخاص الذين يعتبرون رقم "2" رمزا للحب، بالاضافة إلى كونه رقما مبشرا بالخير لدى الصينيين.

وأوضحت: "التقينا في مكان عملنا وتعرف كل منا على الآخر منذ 11 عاما. ومن أجل هذا اليوم الجميل، قمنا أيضا بحجز رقم /2022/ لتسجيل لوحة سيارتنا".

وقالت لو، التي تعمل كمعلمة في مدرسة ابتدائية بمنطقة "سليم ريفر" في ولاية بيراك الماليزية، إنها وزوجها سجلا لإتمام مراسم زواجهما في هذا اليوم المميز منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك ليضمنا أن يكونا من المشاركين في حفل الزفاف الجماعي.

وأضافت: "لقد فكرنا فقط في أن نجرب حظنا، ولم تكن لدينا أي فكرة عن إمكانية إقامة حفل الزفاف الجماعي بسبب تفشي جائحة كورونا... ومع ذلك، فإننا محظوظون لأن كل الامور سارت بسلاسة، كما أن هناك التزاما صارما بالإجراءات ".