تستعد شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" للإعلان عن شراكة مع شركة صناعة المحركات سي إف إم إنترناشيونال للعمل على مشروع خاص بتكنولوجيا الدفع الهيدروجيني حيث تستهدف تقديم طائرة ركاب تعمل بوقود الهيدروجين بحلول عام 2035 ، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة على هذا الأمر.

ونقلت بلومبرج عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل الاعلان عن هذا المشروع في مؤتمر صحفي ، قولها إن الإعلان سيكشف عن استخدام محرك من محركات الجيل الحالي لشركة سي إف أم يعمل بالهيدروجين .

وقالت ايرباص إنها بصدد "إعلان كبير مع شركاء كبار يعملون في مجال المحركات" ذي صلة بمشروع انبعاثات الكربون الصفرية.