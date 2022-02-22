طور باحثون صينيون نوعا من خلايا بيروفسكايت الشمسية ذا فعالية عالية لتحويل الطاقة.

وقال فانغ جيون فنغ، بروفيسور من جامعة شرقي الصين للمعلمين إن خلايا بيروفسكايت الشمسية يمكن تصنيفها إلى نوعين، خلايا أن-آي-بي وخلايا بي-آي-أن المعكوسة، حيث يمكن للنوع الأخير إنتاج الطاقة الكهروضوئية باطراد جيد وفي درجة حرارة منخفضة، كما أنه متوافق مع خلية السيليكون الكريستالية لأجل تحقيق تنمية الخلايا المغلفة.

وفي الوقت الراهن، بلغت فعالية خلايا بيروفسكايت أن-آي-بي 25 بالمائة، فيما بقيت الفعالية القصوى لخلايا بيروفسكايت بي-آي-أن المعكوسة عند 22 إلى 23 بالمائة.

أما الخلايا الجديدة من نوع بي-آي-أن المعكوسة فتحقق فعالية تحويل الطاقة بأكثر من 24 بالمائة. ووفقا لمقالة بحثية نشرت مؤخرا في مجلة ((العلوم)) فإن الخلايا حافظت على أكثر من 90 بالمائة من الفعالية المذكورة خلال تشغيلها لمدة 1000 ساعة تحت الضوء عند درجة حرارة 55 درجة مئوية، و2200 ساعة في ظروف استخدام غير مواتية تسرع شيخوخة الخلايا مع درجة حرارة تبلغ 85 درجة مئوية.

هذا وتعتبر خلايا بيروفسكايت الشمسية إحدى أهم التكنولوجيات الكهروضوئية الواعدة لتوليد الطاقة بتكلفة مخنفضة وفعالية عالية، إذ يواجه العالم تغيرا مناخيا ووضع أهدافا لخفض انبعاث الكربون.

وتم تطوير الخلايا الجديدة من قبل باحثين في جامعة شرقي الصين للمعلمين ومعهد نينغبوه لتكنولوجيا وهندسة المواد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.