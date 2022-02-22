أعلن مستشفى أمبرت أينشتاين في ساو باولو أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه سيضطر إلى تمديد إقامته بالمصحّ حيث أدخل لمدة ثمانية لتلقي العلاج الكيميائي، وذلك بسبب التهاب المسالك البولية.

وكان بيليه البالغ من العمر 81 عامًا أدخل المستشفى في 13 شباط/فبراير لمواصلة العلاج من ورم القولون اكتشف في أيلول/سبتمبر الماضي.

بعد ثمانية أيام من دخوله المستشفى، أعلن الأخير اكتشافه لالتهاب في المسالك البولية أثناء الفحوصات الروتينية، مما أدى إلى تمديد فترة مكوث بيليه بالمصحّ.

وقالت المنشأة الصحية في بيان "الظروف السريرية مستقرة ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى في الأيام المقبلة".

وخضع بيليه في الرباع من أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية في نفس المستشفى لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية. مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

وأدخل بيليه إلى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي.

كانت صحة الرقم الأسطوري رقم 10 في سيليساو هشة في السنوات الأخيرة ، مع دخول العديد من المستشفيات. في عام 2019 ، نُقل إلى المستشفى في باريس ثم نُقل إلى ساو باولو بسبب حصوات الكلى.

وعانى بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتس دو ناسيمينتو، من مشاكل صحية عديدة في السنوات الأخيرة، خصوصًا خلال العام 2019، عندما نُقل إلى المستشفى في باريس، قبل ان يُنقل إلى ساو باولو بسبب حصوات في الكلى.