تختبر منصة تويتر، عملاق منصات التغريدات المصغرة، ميزة جديدة.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني فإن الميزة الجديدة ستحمل اسم "اترك هذه المحادثة".

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدم المنصة بإلغاء علامة اسم المستخدم الخاص به من محادثة عبر تويتر Twitter، وتمنع الأشخاص من الإشارة إليه في المحادثة مرة أخرى، بالإضافة إلى منع المستخدم من تلقي إشعارات حول هذا الموضوع.

تبدو الميزة مختلفة عن خيار "كتم المحادثة"، وهو خيار موجود يقوم بإيقاف تشغيل الإشعارات لسلسلة الرسائل التي ذكر فيها المستخدم.

ويتيح خيار ترك المحادثة ظهور المستخدم المشار إليه كنص عادي في التغريدة حيث تم ذكره، بدلاً من الارتباط التشعبي الذي يراه الشخص عادةً إذا نقر على مؤشر تويتر الخاص بالمستخدم.