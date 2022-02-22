أعلن بنك جامايكا إطلاق اسم "جام - ديكس" على العملة الرقمية الوطنية الجديدة والتي سيبدأ البنك المركزي بجامايكا في تداولها في دولة الكاريبي في الأيام القليلة القادمة.

وذكر موقع "جادجيتس" الالكتروني نقلا عن بيان لبنك جامايكا بأن العملة الجديدة ستحمل شعار " لا نقود..لا مشكلة " وهو شعار يحمل شكل و ألوان مستوحاة من فاكهة "الاكى"و هى الفاكهة الوطنية فى جامايكا.

وأضاف البيان أن اختيار اسم العملة الرقمية الوطنية جاء بناء على اختيار من مجموعات مقترحات تقدم بها المواطنين، مضيفا أن معنى الاسم هو اختصار لكلمة "عملة جامايكا الرقمية".