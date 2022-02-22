حذرت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة موظفيها من إقدامهم على حذف رسائل تطبيق "واتس آب" من هواتفهم الخاصة كجزء من تحركات المجموعة لفرض قيود على قنوات الاتصال الخاصة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وقالت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة على هذه المسألة، إن المجموعة ومقرها فرانكفورت، كانت قد حذرت موظفيها في مذكرة أرسلتها في وقت سابق من العام الجاري من وجوب عدم حذف أي رسائل لها صلة بالأنشطة التجارية عبر القنوات الخاصة حيث أن مثل هذا التصرف سيعد جريمة بموجب القانون الأميركي .

ونقلت بلومبرج عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ، قولها إن المجموعة المصرفية ذكرتهم أيضا بأن استخدام هواتفهم الخاصة في إرسال رسائل تتعلق بالأنشطة التجارية يعد انتهاكا لسياسة المجموعة.

ورفض متحدث باسم مجموعة دويتشه بنك الإدلاء بأي تعليق على هذه المعلومات.