قرر نادي ريـال مدريد الإسباني الدخول في سباق ضم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن "ريـال مدريد يواصل إعجابه بمدرب توتنهام السابق؛ مع ظهور شكوك حول مستقبل كارلو أنشيلوتي في سانتياجو برنابيو، كما أن بوتشيتينو يمكن أن يكون متاحًا نهاية هذا الموسم".

وتابعت الصحيفة أن اهتمام النادي الملكي بالمدرب الأرجنتيني يصعب السباق على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ينظر إلى بوتشيتينو على أنه أبرز مرشحيه لتولي المسؤولية، خاصة أنه من المقرر أن يرحل المدير الفني الحالي رالف رانجنيك عن منصبه نهاية الموسم الحالي، على أن يتولى دورًا استشاريًا بعد ذلك.

وماوريسيو بوتشيتينو، هو لاعب كرة قدم أرجنتيني معتزل لعب بمركز قلب الدفاع.. وبدأ مسيرته التدريبية في نادي سبانيول في يناير 2009، وظل في المنصب لمدة أربع سنوات تقريبا ثم انتقل إلى الدوري الممتاز، أولا مع ساوثامبتون، ثم توتنهام هوتسبير.