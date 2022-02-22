توصل نادي أياكس أمستردام الهولندي لتسوية مالية مع عائلة لاعب الوسط الشاب عبد الحق نوري الذي يعاني من أضرار بالغة ودائمة في المخ عقب تعرضه للإنهيار خلال مباراة ودية قبل موسم .2017

وأعلن أياكس أنه سيدفع لعائلة نوري إجمالي سبعة ملايين و850 آلف يورو (ثمانية ملايين و900 آلف دولار) بسبب الأضرار وخسارة الأرباح المستقبلية المحتملة.

ووضعت هذه التسوية حدا للقضية التي رفعتها عائلة نوري أمام محكمة التحكيم الرياضي التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم، وهي القضية التي بدأت منذ عام .2017

وألغى أياكس في 31 آذار/مارس 2020 عقد نوري الذي يعاني من مشكلة في المخ إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة في عام .2017

وطبقا لاتفاقية جماعية، فإن الأندية الهولندية ملزمة بإعلان الإنهاء الرسمي للعقود التي قاربت على نهايتها ولن تجدد، خلال مهلة تنتهي في أول نيسان/أبريل، وفي حالة تخطي المهلة، يعني ذلك أن العقود ستجدد.

وكان نوري ذو الأصول المغربية، يعد من أبرز المواهب في كرة القدم الهولندية، وقد تعرض لأزمة قلبية خلال مشاركته مع أياكس في مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني أقيمت في النمسا في تموز/يوليو 2017 خلال الاستعدادات للموسم حينها.

وبعدها، عانى نوري من مشكلة في المخ، وقد ألقى بعض الخبراء باللوم في ذلك على طريقة علاج غير مناسبة تلقاها بالملعب.