قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إنه لا يمكنه حاليا دخول الولايات المتحدة، ليثير بذلك الشكوك حول إمكانية مشاركته في بطولة إنديان ويلز للأساتذة المقررة في أذار/مارس المقبل.

وحقق ديوكوفيتش أمس الاثنين الفوز في أول مباراة له منذ الغياب عن بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تغلب على الإيطالي لورينزو موسيتي في الدور الأول من بطولة سوق دبي الحرة.

وكانت المباراة هي الأولى لديوكوفيتش منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث جرى ترحيله من أستراليا في كانون الثاني/يناير الماضي عشية انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة.

وجاء قرار الترحيل نتيجة إصرار ديوكوفيتش على عدم اتباع خطى غالبية نجوم التنس في تأييد وتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك وسط حالة من الجدل حول طريقة تعامله مع إصابته بالفيروس في كانون الأول/ديسمبر.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، اعترف ديوكوفيتش بأنه لا يمكنه حاليا دخول الولايات المتحدة، وبالتالي هو بصدد الغياب عن بطوولة إنديان ويلز المقررة في الشهر المقبل.

وأضاف ديوكوفيتش :"حتى اليوم، لا يمكنني الذهاب، لا أستطيع دخول الولايات المتحدة."

وتابع :"حتى اليوم لا يمكنني اللعب (في إنديان ويلز). لكن لنر ما سيحدث، أعني، أن الأمور ربما تتغير في الأسابيع القليلة المقبلة."

وأُدرج اسم ديوكوفيتش ضمن المشاركين في إنديان ويلز رغم أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعد شرطا للمشاركة في البطولة.

ولم تظهر صور ديوكوفيتش في أي منشورات ترويجية للبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي كما لم تظهر في الإعلان الترويجي للبطولة بموقعها على الإنترنت.