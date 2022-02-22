أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات المملكة المتحدة أن الميزانية سجلت فائضا في كانون الثاني/يناير.

وسجل صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، فائضا بـ 9ر2 مليار جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير، وجاء أقل بـ 4ر5 مليار جنيه إسترليني عن مستوى الاقتراض في كانون الثاني/يناير .2021

إلا أن الفائض جاء أقل بـ 0ر7 مليارات جنيه إسترليني بالمقارنة بمستوى كانون الثاني/يناير 2020 ، أي قبل الجائحة.

ومنذ بداية السنة المالية وحتى كانون الثاني/يناير، بلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك، 5ر138 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى معدل اقتراض لمثل هذه الفترة منذ بدء السجلات الشهرية في عام .1993

وأظهرت البيانات أن إجمالي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بلغ 6ر2317 مليار جنيه إسترليني في نهاية كانون الثاني/يناير، ما يمثل نحو 9ر94% من الناتج المحلي الإجمالي.