أعلنت شركة هيلكس إنيرجي سيليوشنز جروب لخدمات حقول النفط والغاز الطبيعي تسجيل خسائر صافية بقيمة 9ر25 مليون دولار بما يعادل 17ر0 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح صافية بقيمة 2ر4 مليون دولار بما يعادل 03ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كان المحللون يتوقعون وصول خسائر الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 26ر0 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زاد صافي إيرادات الشركة خلال الربع الأخير إلى 66ر168 مليون دولار مقابل 90ر159 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 136 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

من ناحية أخرى تتوقع الشركة أن يكون النصف الأول من العام الحالي فترة انتقالية حيث مازالت تواجه رياحا معاكسة على المدى القريب في ظل بطء التعافي في أنشطة بحر الشمال وارتفاع النفقات.