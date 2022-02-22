أعلن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني العملاق ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 66ر2 مليار دولار مقابل 39ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأخير 09ر0 دولار للسهم مقابل 03ر0 دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب خلال الربع الأخير من العام الماضي 97ر3 مليار دولار مقابل 22ر2 مليار دولار خلال العام السابق.

وزادت إيرادات البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2% إلى 12 مليار دولار.

وزادت الإيرادات المعدلة للبنك خلال الربع الأخير بنسبة 2% إلى 1ر12 مليار دولار. وسجلت إيرادات الفوائد زيادة بنسبة طفيفة إلى 78ر6 مليار دولار مقابل 62ر6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام السابق.