شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتدمير أوكرانيا.

وقال في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني لبحث الازمة الاوكرانية، إن حكومته وضعت أول دفعة من العقوبات على الروس، مشيرا إلى أنها تشمل 5 مصارف بالإضافة إلى 3 أفراد رفيعي المستوى. وأوضح أن حكومته جمدت أصول كل من جينادي نيكولايفيتش وبوريس ورومانوقيتش وروتنبرج لصلاتهم الشخصية الوثيقة ببوتين.

وتابع، بوتين يدرك أن ما يقوم به سيكون كارثة على روسيا وتصرفاته ستجعل بلاده دولة «مارقة». كما شدد على أن العديد من الحلفاء الأوروبيين وأميركا سيفرضون أيضا عقوبات شديدة على الكرملين.

إلى ذلك، كرر ما قاله سابقا من إن التحرك الروسي في الشرق الأوكراني «ذريعة لتنفيذ غزو شامل».

وفي السياق، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أنها أعطت توجيهات باستدعاء السفير الروسي بالمملكة المتحدة.

وكتبت، على موقع تويتر: «أعطيت توجيهات باستدعاء السفير الروسي لشرح ما قامت بها روسيا من انتهاك للقانون الدولي واستخفاف بسيادة أوكرانيا».

من جهتها، أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي ـ الألماني «نورد ستريم 2» لحين إشعار آخر.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس - في مؤتمر صحافي، إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع «نورد ستريم 2»، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.

واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء «خطوة ضرورية»، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأضاف شولتس: «يبدو هذا تقنيا، لكنه خطوة إدارية ضرورية، لذا لا يمكن أن تكون هناك شهادة لخط الأنابيب، وبدون هذه الشهادة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2».