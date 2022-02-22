وصل إلى البلاد عصر اليوم فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد يلتقي فخامته خلالها مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.



وكان على رأس مستقبلي فخامته على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.



ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة ووزير العدل وحافظ الاختام عبدالرشيد طبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بن زيان ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبدالحفيظ هني ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.