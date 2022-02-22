عبدالكريم العبدالله

استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية في مكتبه، وتمت مناقشة وعرض مجموعة من النقاط والمطالبات للتباحث وإيجاد آليات لتطبيقها.

وقال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطوالة في تصريح صحافي انه تمت مناقشة المطالبة بدعم وزارة الصحة لمشروع القانون الخاص بتثبيت بدلات الأطباء.

وذكر د.الطوالة أنه تم التباحث أيضا بشأن العقوبات الإدارية الصادرة في حق بعض الأطباء في الفترة السابقة والمطالبة بفتح صفحة جديدة مع الأطباء عن طريق سحب العقوبات.

وبين أنه تمت مناقشة إعادة النظر بالقرار الوزاري الخاص في أجور ساعات العمل الإضافي للأطباء، فضلا عن المطالبة بصرف بدلات العدوى والشاشة والخطر للأطباء الكويتيين أسوة بزملائهم من الأطباء غير الكويتيين.

وأشار إلى أن الجمعية الطبية اقترحت خلال اجتماعها مع الوزير السعيد شمول نسبة 10-20% من نقاط CME المطلوبة للترقية على مواضيع تختص بالأخلاق الطبية، على أن تلتزم الجمعية الطبية بتنظيم مؤتمرات ومحاضرات بهذا الشأن.

وشكر د.الطوالة وزير الصحة على حفاوة الاستقبال ومتابعته الحثيثة لهموم وقضايا الأطباء، متمنيا أن يتم إيجاد آلية لمعالجة هذه القضايا في أقرب وقت.