أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير، وذلك بناء على توجيهات وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس إن هذه اللفتة الكريمة تأتي إيمانا من وزير الدفاع بالوكالة بمشاركة إخوانه العسكريين ذويهم فرحة الأعياد الوطنية.

ونقل البيان عن الشيخ أحمد الناصر تهنئته للعسكريين، متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.