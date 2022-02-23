أكد مدير الموارد والحملات في جمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء حرص الجمعية على إرسال وفودها الخيرية بصورة مستمرة، وذلك للإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع وإيصالها للمستحقين وتوثيقها ونشرها عبر حسابات الجمعية.



وقال الشقراء إن وفدا من «النجاة» يزور تشاد حاليا استعدادا لإطلاق حملة «تخيل» الرابعة لحفر الآبار بتاريخ 28 الجاري، ويضم الوفد لفيفا من محبي العمل الخيري ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لنقل الواقع للمحسنين من خلال إظهار حجم المعاناة اليومية التي تعيشها الأسر من أجل الحصول على «شربة» ماء.



وتابع الشقراء أن الوفد سيشرف على افتتاح أولى آبار حملة «تخيل 4» والتي تخدم مئات المستفيدين يوميا ونحرص بدورنا على وضع علم الكويت على الآبار التي ستعمل بالطاقة الشمسية للمحافظة على البيئة، ويتم تزويدها كذلك بأجهزة تنقية وتحلية وغيرها من الأدوات الضرورية اللازمة لعمل البئر.