الفرع الجديد يوفر خدمات كارفور المميزة والذكية لتحقيق تجربة تسوق أكثر كفاءة ومرونة



أعلنت كارفور، التي تديرها وتملكها شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، عن افتتاحها رسميا السوبرماركت الجديدة في منطقة الخيران في محافظة الأحمدي.



وتشكل «سوبرماركت» كارفور الجديدة، الفرع التاسع لكارفور في البلاد، وتؤكد من جديد على مواصلة استراتيجية التوسع التي تعتمدها كارفور، والتي تهدف إلى دعم نمو وازدهار المجتمعات التي تخدمها.

كما تسلط الضوء على التزام «ماجد الفطيم»، بالمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير فرص العمل والتنويع الاقتصادي.



ويوفر فرع كارفور الجديد والذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع مجموعة واسعة من المنتجات المحلية والمستوردة عالية الجودة يتجاوز عددها 15000 منتج.

وانطلاقا من موقعه المميز والمناسب، سيوفر فرع كارفور الجديد، للعملاء مرونة الوصول إلى احتياجاتهم إلى حد كبير لاسيما لسكان المناطق المجاورة.



وقال أحمد محمد أحمد، مدير كارفور الكويت لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «تحتفل كارفور اليوم بفصل جديد من مسيرتها، الأمر الذي يؤكد على حرصها وتفانيها في تحقيق التواصل مع عملائها لتقديم خدمات ممتازة.

وسيوفر فرعنا الجديد إمكانية الوصول للمنتجات والسلع وتحقيق السهولة والسرعة والتسوق السلس. ونحن فخورون بخدمة عملائنا وتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء لتلبية الطلب المتزايد للتسوق».



ويستطيع عملاء كارفور التوفير في مشترياتهم لأقصى حد، من خلال استخدام «ماي كلوب»، برنامج الولاء من كارفور عبر تحميل تطبيق MAF Carrefour.

ويوفر «ماي كلوب» لمستخدميه عروضا مستهدفة ومدروسة مبنية على سلوك المستهلك في التسوق، فضلا عن الخصومات الحصرية وعروض «الكاش باك» والتي تمنح المستخدمين فرصة استرداد ما يصل الى 11% من قيمة مشترياتهم. وتدرك كارفور أهمية تنفيذ عملياتها بطرق وأساليب تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.

وانطلاقا من ذلك، تواصل في جهودها لتقليل بصمتها الكربونية عبر توفير أكياس تسوق صديقة للبيئة والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واعتماد حلول توفير الطاقة الكهربائية داخل فروعها.