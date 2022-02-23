في إطار برنامجه الاجتماعي الذي أعده للاحتفال مع مجتمعه بحلول الأعياد الوطنية للكويت، والذي جاء إطلاق إعلانه التلفزيوني الجديد: «لا وطن مثل الكويت» كجزء من مبادراته الوطنية، كشف (KIB) عن أن عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان بلغت أكثر من مليون مشاهدة حتى تاريخه، حيث تضمن العمل الفني أغنية وطنية بصوت الفنان عبدالعزيز لويس، والتي تعبر عن النظرة المستقبلية التي يحملها الشباب الكويتي لبلادهم تحت رؤية أميرها، حفظه الله، مع تمسكهم بتراثها الغني وتقاليدها السامية.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول الاتصال الخارجي في KIB، فهد السرحان: «يسرنا كثيرا أن نرى هذا التفاعل من الجمهور الذي انعكس في عدد المشاهدات لعملنا الوطني الجديد، وهو ما يعكس ارتباط الشعب بوطنه وانتمائه إليه، كما يدل على نجاح هذا العمل فنيا، من حيث الفكرة والتصوير وغيرها من العناصر الإبداعية لجذب أكبر عدد من المشاهدات».

وأكد السرحان أن كلمات الأغنية كان لها دور كبير في إنجاحها، فهي تعكس مدى فخر الشباب الكويتي واعتزازهم بوطنهم وبتاريخه العريق، كما تعكس إيمان الشباب وتفاؤله بمستقبل هذا الوطن المشرق.

وعلى غرار مبادرات البنك الوطنية السابقة، يجدر الذكر أن الإعلان التلفزيوني «لا وطن مثل الكويت» قد جاء أيضا كجزء من برنامج البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، والذي يحرص من خلاله على تعزيز تواجده وتواصله مع المجتمع الذي يخدمه وينتمي إليه في مختلف الفعاليات الوطنية والاجتماعية.