محمد العثمان: أدركنا حتمية التغيير فقدمنا تجربة مصرفية تلبي احتياجات الشباب

«وياي» يوفر للشباب ما يحتاجون إليه من خدمات مصرفية مبتكرة لأول مرة بالكويت

«تقدر وياي» تعكس هدف وهوية البنك وأفكار الشباب المستطلعة في فترة التأسيس

فخورون بإقبال الشباب على فتح حسابات جديدة ونعدهم بتعزيز تلك الثقة وترسيخها



طارق عرابي



أطلق بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، تطبيقه على متجر آبل Apple Appstore ومتجر غوغل بلاي Google Playstore، حيث يمكن لعملاء البنك تحميل التطبيق والاشتراك في أي وقت باستخدام تطبيق هويتي على الموبايل أو باستخدام صورة ضوئية من البطاقة المدنية.



وخلال أسابيع قليلة من إطلاق التطبيق مطلع العام الحالي، تمكن آلاف الشباب من عملاء البنك من فتح حساب مصرفي خلال دقائق معدودة دون الحاجة لأي أوراق، وقد فضل نحو نصف العملاء الجدد فتح حساباتهم بعد ساعات عمل فروع البنوك التقليدية في المساء.



التفاعل مع العملاء



ويمكن لعملاء وياي من الطلبة الجامعيين تحويل المكافأة الطلابية إلى حساباتهم بكل سهولة، وقد أظهر استطلاع آراء العملاء الجدد تحمسهم لتجربة فتح الحساب بسهولة دون الحاجة لزيارة الفرع أو تقديم أي أوراق، وكذلك حرية اختيارهم للبطاقة المصرفية وسرعة تسلمها، وهو ما انعكس على عرض العديد من العملاء للبطاقات على وسائل التواصل الاجتماعي فور تسلمها.



وحرصا من وياي على التواصل المباشر والتفاعل المستمر مع الشباب بالطريقة التي تناسب نمط حياتهم، أطلق البنك مركزا تفاعليا بتصميم عصري يقدم تجربة استثنائية للعملاء وتمكينهم من قضاء وقت ممتع من خلال توفير خدمات ترفيهية يمكنهم من خلالها الفوز بمفاجآت فورية إلى جانب ممارسة هواياتهم وعرض مواهبهم في قسم مخصص لذلك، كما يمكنهم الاطلاع على كل الخصائص والميزات التي يوفرها تطبيق وياي.



وينطلق مركز وياي الترفيهي التفاعلي من مول 360 ليواصل التنقل على مدار الأشهر المقبلة بين الأماكن التي يرتادها الشباب في الجامعات ومراكز التسوق والترفيه.



تجربة مصرفية تحقق الطموحات



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: «قمنا بعمل العديد من الدراسات المتعمقة للسوق وأدركنا جيدا حتمية إجراء تغيير جذري في استراتيجيتنا المتعلقة بما نقدمه من خدمات للشباب فبدأنا العمل منذ سنوات من أجل تقديم تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم».



وأضاف: «يوفر وياي للشباب ما يحتاجون إليه من خدمات مصرفية مبتكرة تظهر لأول مرة في السوق الكويتي، وسوف نواصل تقديم المزيد من المنتجات والحلول المصرفية التي توافق تطلعاتهم».



وأكد العثمان حرص وياي على دعم جيل الشباب وتمكينه من تحقيق طموحاته وفتح آفاق واسعة لمستقبلهم، ولذلك أطلق البنك حملة «تقدر وياي» التي تعكس هدف وهوية البنك التي ساهم في تشكيلها أفكار الشباب الذين تم استطلاع آرائهم أثناء فترة التأسيس.



واختتم العثمان حديثه قائلا: «فخورون بالإقبال الكبير من الشباب على فتح حسابات جديدة كما نحرص على الاحتفاظ بتلك الثقة والعمل على ترسيخها ونعدهم بمواصلة تقديم خدمات جديدة مبتكرة تضاهي المستويات العالمية الرائدة».



الإقبال من الشباب



كان بنك الكويت الوطني قد أعلن في نوفمبر الماضي عن إطلاق وياي أول بنك رقمي في الكويت تم تأسيسه على يد شباب كويتي من أجل تلبية احتياجات جيلهم من الشباب وفتح الباب أمام من يرغبون في التسجيل المبكر لفتح حساب في وياي، وخلال أسابيع قليلة من الإطلاق، قام البنك بدعوة مجموعة منتقاة من المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل لطلب فتح حساب.



ويعكس الإقبال الكبير من شباب جيل Z على فتح حسابات جديدة في وياي، جهود فريق العمل في البنك الذي تواصل معهم على مدار شهور قبل الإطلاق وتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتفضيلاتهم من أجل تصميم بنك يقدم منتجات وخدمات مصرفية تلبي تلك الاحتياجات وتناسب نمط حياتهم وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم.