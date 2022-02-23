توسع بورشه مجموعة سياراتها الرياضية في فئة الدفع الرباعي ‎SUV‎ بطرح سيارة ماكان ‎T‎ الجديدة، حيث كانت طرازات ‎T‎ مخصصة في السابق لسيارتي ‎911 و‎718 فقط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تحمل فيها سيارة رياضية بأربعة أبواب شعار الطراز T.



ومنذ طرح سيارة ‎‎911 T‎ الأسطورية في العام 1968‏، أصبح الحرف ‎T‎ يمثل أعلى مستويات ديناميكية القيادة الفريدة المميزة لسيارات بورشه، حيث يرمز إلى كلمة «تورينج» (Touring)‎ ويزين الطرازات التي تقدم تجربة قيادة ممتعة بشكل خاص بفضل الضبط الدقيق والتجهيزات الحصرية والمحركات الفائقة.

وعلى غرار الطرازات السابقة ذات البابين، تتميز سيارة ماكان ‎T‎ الجديدة بإعدادات ديناميكية استثنائية تقترن بمحرك خفيف الوزن سعة لترين مع شاحن التوربو، بالإضافة إلى التصميم الرياضي ومجموعة التجهيزات الأساسية المثالية لأسلوب القيادة الرياضي، ما يجعلها في مكانة بين سيارة ماكان وسيارة ماكان S‏.



خفة الوزن للاستجابة الرشيقة



يجمع محرك ماكان ‎T‎ رباعي الاسطوانات سعة لترين مع شاحن التوربو بين الرشاقة الفائقة والوزن الخفيف والتصميم المدمج ليوفر توازنا مثاليا بين الوزن والأداء.

ويقل وزن منظومة الحركة في سيارة ماكان ‎T‎ على المحور الأمامي بما يقدر بـ ‎58.8 كغ مقارنة بمحرك ‎V6‎ سعة ‎2.9 ليتر مزدوج التوربو الذي يأتي في سيارتي ماكان ‎S‎ وGTS، ما يعزز أداء السيارة عند الانطلاق ويمنحها قدرة مثالية عند عبور المنعطفات‏.



ويولد محرك سيارة ماكان ‎T‎ قوة تبلغ 265 حصانا، فيما يبلغ عزم دورانه ‎400 نيوتن متر، ما يجعله يوفر الأداء الفائق الذي يتناسب مع التصميم الدقيق للسيارة وأعلى مستويات متعة القيادة.

وعلى غرار طرازات الدفع الرباعي ‎SUV‎ بشكل عام، يقترن المحرك بناقل الحركة ثنائي القابض سباعي السرعات سريع التبديل مع نظام الدفع الرباعي والتحكم بالسحب من بورشه. ويوفر النطاق الواسع لعزم الدوران تسارعا متجاوبا في جميع ظروف القيادة.

وعند تجهيز السيارة بمجموعة كرونو الرياضية الأساسية، التي تتضمن زر تغيير وضع القيادة وزر الاستجابة الرياضية على عجلة القيادة، تتسارع سيارة ماكان ‎T‎ من السكون إلى ‎100 كم/ س في ‎6.2 ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى ‎232 كم/ س‏.



وتعتبر سيارة ماكان ‎T‎ هي السيارة الوحيدة من بورشه التي تأتي مجهزة بنظام تعليق من الفولاذ مع نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه كتجهيز أساسي.

وتتميز السيارة بخفض هيكلها بمقدار ‎15 مم، إضافة إلى زيادة متانة القضبان المضادة للانقلاب على المحور الأمامي، وتحسين ضبط الشاسيه للوصول إلى تعليق مثالي للسيارة ومنظومة الحركة، كل ذلك من أجل تعزيز التحكم واستجابة التوجيه ورشاقة السيارة‏.



لمسات حصرية



تتميز سيارة ماكان ‎T‎ عن الطرازات الأخرى ضمن مجموعة طرازات ماكان بعناصر التصميم المطلية بلون العقيق الرمادي أغيت ميتاليك على مقدمة السيارة وجانبها والجزء الخلفي.

ويمكن رؤية اللون المتباين الحصري على اللمسات التزيينية الأمامية المطلية والمرايا الخارجية والألواح الجانبية والجناح فوق السقف والشعارات في الخلف.

وتتضمن التجهيزات الأساسية فتحات العادم الرياضية وحواف النوافذ الجانبية باللون الأسود شديد اللمعان مع تزيين الألواح الجانبية بشعار ‎«Macan T»‎ باللون الأسود، إضافة إلى عجلات ماكان ‎S‎ قياس ‎20 بوصة الحصرية المطلية باللون التيتانيوم الداكن. ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة تضم ‎13 لونا للطلاء‏.



تتميز مقصورة سيارة ماكان ‎T‎ بأجواء خاصة، حيث تأتي المقاعد الرياضية القابلة للتعديل كهربائيا بثماني وضعيات كتجهيز أساسي مع فرش حصري ضمن مجموعة ‎Black‎ التزيينية من الجلد الأسود.