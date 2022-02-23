أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز سيد أحمد سيد محمد رجب في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار كويتي والذي أقيم يوم الاثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة للفوز بمبلغ 10 آلاف دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة فقط بمبلغ 100 دينار.



وسيتم الإعلان عن الفائز بالسحب القادم يوم غد الخميس نظرا لأن يوم الاثنين عطلة رسمية.