تزامنا مع الاحتفالات المصاحبة للأعياد الوطنية، شارك فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي العمال المتواجدين في موقع عملهم فرحة الأعياد بتوزيع الهدايا وأعلام الكويت احتفالا بهذه المناسبة، وذلك في إطار فعاليات حملة «هون عليهم» الرامية إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس هذه الفئة الجديرة بالرعاية والاهتمام.



وفي هذا السياق، أكدت أماني الورع نائب المدير العام بقطاع التواصل المؤسسي، على اهتمام البنك التجاري ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية والوطنية التي تخدم جميع أفراد المجتمع.



وتابعت: بمناسبة احتفالاتنا بالعيد الوطني وعيد التحرير رأينا مشاركة عمال البناء هذه الاحتفالات وفرحة الأعياد تقديرا من البنك لهذه الفئة نظرا لما يقومون به من جهود في اعمار الكويت.



وأضافت مؤكدة في الوقت ذاته أن البنك التجاري يدرك أهمية هذه الفئة ويسعى دوما إلى تقديم كل سبل الرعاية والدعم لهم ومشاركتهم فرحة الأعياد ضمن أجندة معدة لفعاليات حملة «هون عليهم».



واختتمت الورع حديثها بتوجيه الشكر لكل المتابعين لحملة هون عليهم على صفحات التواصل الاجتماعي، مثمنة ما أبدوه من إعجاب وتقدير واستحسان لفعاليات الحملة ومن فريق العمل بهذه الحملة، ومتمنية أن يديم المولى عز وجل على كويتنا الغالية نعمة الأمن والأمان.