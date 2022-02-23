أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أسماء الفائزين بسيارة لاندروفر ديفندر و50 ألف ميل لـ50 عميلا ضمن السحب الرابع من حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية ـ نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات.



والفائز بسيارة لاندروفر ديفندر هو: نادر سعود فالح النامي، أما عن أسماء الـ50 عميلا الفائزين بـ50 الف ميل لكل منهم، فقد أعلن «بيتك» أسماءهم عبر حساباته على قنوات التواصل الاجتماعي KFHGroup.



وعلى هامش السحب الذي أقيم في معرض KFH Auto بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، قال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» ـ طلال العربيد: «أبارك للعملاء الفائزين بالسحب الرابع من الحملة التي أتاحت فرص الفوز لـ204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع».

وأشار الى ان الحملات التي يطلقها «بيتك» متميزة وفريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل.



ولفت الى أن عمليات الشراء التي أهّلت العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يحصل العميل مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك، على فرصة لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دك حصل على 10 فرص للدخول بالسحب.



وأوضح العربيد أن جوائز سحوبات الحملة توزعت كالتالي:



ـ سحب على اميال نادي الواحة بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائز شهريا)، سيحصل كل فائز على 50 ألف ميل من نادي الواحة.



ـ سحب على سيارات لاندروفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).



وذكر ان ربط الجوائز بإمكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وينشط مبيعات التجار، ويحقق المصلحة المشتركة لـ«بيتك» ولشركائه، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ«بيتك» تجاه عملائه.



وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود ايجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لبيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة، مؤكدا الحرص على تعزيز مزايا الأمان والراحة والمكافآت المجزية وسهولة الوصول التي يطمح لها العملاء من بطاقات «بيتك».



فعالية (KFH EXIT)



وعلى صعيد آخر، نفذ «بيتك» برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات للعملاء والمجتمع ضمن حملة «بطاقتك بداية رحلتك»، بالاضافة الى مسابقات وجوائز مختلفة وفعاليات مبتكرة ضمن الاهتمام بالعملاء والحرص على تلبية تطلعاتهم.



ونظم «بيتك» فعالية (KFH EXIT) في منطقة بنيدر على هامش حملة «بطاقتك بداية رحلتك» والتي لاقت نجاحا لافتا وسط حضور كبير.



وشهدت الفعالية التي تضمنت مسابقات وهدايا قيمة، مشاركة أكثر من 10 مشاريع كويتية مثل المطاعم والمقاهي.



وميز «بيتك» عملائه من حاملي بطاقات ماستركارد بمزايا حصرية من خلال جناحه الخاص المتواجد في الفعالية، حيث قدم خصما خاصا بقيمة 4 دنانير لأي مشروع موجود في الفعالية بالتعاون مع تطبيق V-THRU.

حيث حصل كل عميل يبرز بطاقة «بيتك» ماستركارد على رمز خاص للاستفادة من هذا الخصم. ووصل إجمالي عدد عملاء «بيتك» ماستركارد الذين استفادوا من هذا الخصم الخاص إلى 500 عميل تقريبا.



وأقيمت أيضا على هامش الفعالية مسابقة التحدي الافتراضي للمشي بالتعاون مع تطبيق V-THRU حيث تمكن المشاركون في التحدي من الحصول على الجوائز من خلال المشي وتحقيق عدد الخطوات المقبول من خلال ممارسة رياضة المشي في نفس الموقع والمكان.



وشهد جناح «بيتك» إقبالا من العملاء للاستفسار عن بطاقات «بيتك» الجديدة التي أطلقها البنك مؤخرا تزامنا مع الاحتفالات الوطنية وهي (الواحة ـ سيغنتشر ـ بلاتينيوم) والتي تتميز بكونها صديقة للبيئة من حيث التصنيع، بالاضافة الى أن تصميمها مميز وذات اصدار محدود يحمل علم الكويت.